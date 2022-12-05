مصرع وإصابة شخصين في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالبحيرة

لقي سائق مصرعه وأصيب آخر، قبل قليل، جراء تصادم سيارة نقل ودراجة نارية على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، أمام قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر، وجرى نقلهما إلى مستشفى كفر الدوار.

أسماء ضحايا حادث البحيرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة النقل «طارق. س. م»، 30 عامًا، مقيم منطقة منشأة الأوقاف، بكدمات متفرقة من الجسم، ومصرع سائق الدراجة النارية «عبد الرحمن م ال»، 17 عاما، مقيم منطقة سيدي شحاتة بكفر الدوار.

ونقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.