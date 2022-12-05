بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، قبل قليل، إثر حادث تصادم بين تاكسي وسيارة نقل أسفل كوبري الجدية بمدخل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث تصادم

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتاكسي أسفل كوبري الجدية بمدخل مدينة رشيد، وجار عمل الفحوصات الطبية، وتحرير محضر.

أسماء مصابي الحادث

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، بينهم شقيقان، وهم محمد خميس خفاجة، 27 سنة، مزارع، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، سعيد زكريا حماد، 55 سنة، مزارع، مصاب بكدمات بالساعد الأيمن، إبراهيم محمد إبراهيم، 52 سنة، مصاب بخلع في مفصل القدم وكسر في الركبة اليسرى، تامر محمد إبراهيم، 33 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، جمعة هواري طه، 47 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد ياسين أبو السعود، 38 سنة، مزارع، مصاب بكدمات في الرأس والحوض.

وجرى نقل مصابي حادث تصادم السيارة النقل والتاكسي إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.