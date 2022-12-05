النيابة تعاين موقع حادث مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالإسكندرية

عاينت النيابة العامة بالإسكندرية مكان حادث مصرع 3 أطفال في حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني التابعة لحي المنتزه ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بعد عدم تمكنهم من الخروج.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة بوجود حريق داخل شقة سكنية بشارع متفرع من المعهد الديني داخل نطاق القسم.

3 جثث متفحمة داخل شقة

وانتقل رجال مباحث القسم بالإضافة إلى سيارة الإسعاف والإطفاء لإخماد الحريق، وتبين وجود ثلاث جثث متفحمة لأطفال بداخل الشقة.

واستمعت النيابة لأقوال والدة الأطفال وشهود العيان، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للتعرف على سبب اندلاع الحريق الذي أودى بحياة الأطفال.

ووفقا لأقوال شهود العيان، فإن الشقة تسكنها الأم رفقة أبنائها بعد انفصالها عن زوجها والد الأبناء، وقد اندلع الحريق والأم في خارج المنزل، ولم تنجح المحاولات في إنقاذ الأطفال ما أدى لمصرعهم.

وفاة 3 أطفال في حريق

وأضاف شهود العيان أن الأم تعمل بائعة بالسوق، وكانت خارج المنزل وقت الحريق، وأنهم تفاجأوا بتصاعد ألسنة النيران من الشرفة، ولم تفلح محاولات إنقاذهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.