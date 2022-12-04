نائب وزير الاتصالات لـ قصواء الخلالي: نعمل مع النيابة العامة على رقمنة الملفات

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إنّ الدولة المصرية مقبلة على مستوى قوي من التنافسية في التحول الرقمي: «سننافس دولا قوية في هذا المجال، وأتمنى تغيير مصطلح التحول الرقمي إلى الحياة الرقمية».

وأضاف «العطار»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنّ الجهات الحكومية، يجب أن تكون جاهزة لهذا الملف، مشددًا على أن هناك سباق عالمي على الرقمنة، وأن تتحول من الورق إلى الرقمنة، مفسرًا ذلك بأن الورق من الممكن أن يضيع أو يتبدل أو يتغير.

وتابع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أن مصر شهدت عددا كبيرا من المشروعات في هذا الصدد، مثل بوابة مصر الرقمية ومنظومة إنفاذ القانون، وربط المحاكم بالأقسام والنيابة العامة والطب الشرعي، وتم الانتهاء من هذا المشروع في 7 محافظات، منها محافظات القاهرة الكبرى: «نبني أرشيفا كاملا بالقضايا القديمة للتسهيل على المواطنين، نتحدث عن الجانب الجنائي، حيث يتم تحرير المحاضر إلكترونيا، ثم يتم التحويل إلى النيابة العامة، ومنها إلى الأمن العام، وكل ذلك بالرقم القومي، وسيتم الحفاظ على خصوصية البيانات».

وقال المهندس خالد العطار، إن هناك سباق عالمي نحو الرقمنة والتحول الرقمي، إذ يجري العمل على التحول إلى الرقمنة في مصر، موضحًا: «نعمل على رقمنة التوثيق، مثلما يحدث في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تسجيل نحو 3.6 ملايين شخص في 3 محافظات، منها الأقصر والإسماعيلية».

وأضاف: «كل الإجراءات مثل كشف طبي أو إجراء علاجي مثل الأشعة والمعامل وصرف الدواء، موجودة في ملف المريض، لكي نحصل على منظومة شاملة».

وتابع نائب وزير الاتصالات: «نحاول أن تكون معظم الخدمات عن بعد، إذ يمكن الحجز في التليفون، وعندما يذهب المواطن إلى المستشفى، فإن مدة الانتظار تتراوح بين 7 إلى 15 دقيقة».

وأوضح: «منظومة التأمين الصحي الشامل واحدة تشمل أكثر من جهة للرقابة على الجودة والملاءة المالية، وغيرها حيث نحاول التسهيل على الناس».