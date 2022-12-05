ضبط عاملين بالأقصر ألقيا مخلفات من إحدى العائمات في نهر النيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك، متضمنا قيام العاملين بإحدى العائمات السياحية بإلقاء المخلفات «أكياس بلاستيكية» بنهر النيل حال إبحارها من محافظة أسوان تجاه الأقصر.

إلقاء مخلفات بنهر النيل

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالانتقال للعائمة المشار إليها حال تواجدها بأحد المراسى بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبسؤال المدير المسؤول قرر قيام اثنين من العاملين بالعائمة بإلقاء بعض المخلفات في نهر النيل دون علمه، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.