«الداخلية»: استخراج الوثائق مجانا لأصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، زيارات إلى عدد من دور رعاية الأطفال الأيتام «ذوي الإعاقة»، وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

كما جرى تنظيم احتفاليات بالتنسيق مع قطاع الأمن وقطاع الرعاية الاجتماعية وعدد من مديريات الأمن بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية، لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

تنظيم يوم ترفيهي بنادي ضباط أمن القاهرة

وفي سياق متصل، قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهي بنادي ضباط أمن القاهرة بالمنيل لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن عروضًا لمواهبهم الفنية المختلفة، وفي نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.

كما يضطلع قطاعا (الأحوال المدنية - الوثائق) باستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر.

توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة بالمجان

ويقوم قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر، بالفترة المسائية من الساعة (3 حتى 5 مساءً).