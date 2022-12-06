شرطية أردنية تنقذ شابا وتمنعه من إنهاء حياته «فيديو»

انتشر الاثنين، مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لشرطية مرور أردنية نجحت في إقناع شاب بالعدول عن إلقاء نفسه من أعلى جسر في العاصمة عمّان، بحسب موقع العربية.

واستطاعت رقيبة المرور علا الجالودي إقناع مواطن أردني بعدم إنهاء حياته بالقفز من أعلى الجسر في منطقة دوار الشعب بالعاصمة عمان.

وأظهر مقطع فيديو قدرة الشرطية الأردنية في التعامل مع الأمر الذي كان يتطلب الكثير من الخبرة لمنع الرجل من إلقاء نفسه من أعلى الجسر.

ووثق مواطنون لحظات جدال الشرطية الجالودي مع المواطن قبل أن تقعنه بالعدول وتسليمه لرجال الأمن الذين تواجدوا في المنطقة.

وقال مصدر مسؤول لـ «العربية.نت» إن الأجهزة الأمنية أقنعت الرجل بعدم إنهاء حياته، وذلك بعد أن حاول أن يلقي بنفسه من أعلى جسر في عمان.

يذكر أن تلك الواقعة هي ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم الشرطية الجالودي، حيث فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرقيبة الجالودي قبل أشهر عندما ترجل من سيارته لتحيتها وشكرها على أدائها المتميز.