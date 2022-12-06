عاصي الحلاني يكشف عن تفاصيل حفله في رأس السنة: انتظروني في أرض الشام

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق حفلات المطربين للاحتفال بالعام الجديد لعام 2023، وبالفعل كشف الفنان عاصي الحلاني، عن مشاركته فى هذه الحفلات وأعلن عن التفاصيل الخاصة بها.

وشارك الفنان عاصي الحلانى جمهوره ببوستر حفله المنتظر ضمن احتفالات العام الجديد لعام 2023 وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام والتى سيتم إقامتها يوم 25 ديسمبر.

حفل عاصي الحلاني في احتفالات رأس السنة

وقال عاصي الحلاني «يوم عيد الميلاد ويوم جديد ولقاء جديد مع أحبائي في أرض الشام 25 ديسمبر فندق داما روز لاقونا حتى نعيش الفرح والعيد».

يذكر أن الفنان عاصي الحلانى كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان أربعين خمسين وقدمها على طريقة الديو مع عادل العراقي وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاح كبير حيث وصلت نسبة مشاهدتها الى 27 مليون مشاهدة وتعاون فيها مع الشاعر ضياء الميالى وألحان عادل العراقي وتوزيع اليان دبس وميكس وماستر طونى حداد .