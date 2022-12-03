عاصي الحلاني يفوز بجائزة بيبول بالعربي لأفضل مطرب لبناني لعام 2022

علق الفنان عاصي الحلاني، على فوزه بجائزة بيبول بالعربي لأفضل مطرب لبناني لعام 2022.

وكتب عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «استفتاء ⁧‫جوائز بيبول بالعربي‬⁩ الذي شارك فيه أكثر من 30 ألف شخص، فاز عاصي الحلاني بجائزة أفضل فنان لبناني لسنة 2022.. ألف شكر على محبتكم وثقتكم».

آخر أعمال عاصي الحلاني

وطرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مؤخرا أغنيته الجديدة «أربعين خمسين»، كلمات: ضياء الميالي، ‏ألحان: عادل العراقي، ‏توزيع: إليان دبس، ‏إخراج: أحمد المنجد، وحققت حتى الآن ملايين المشاهدات على اليوتيوب ونالت إشادات الجمهور.

كما شارك عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ31، وأحيا خلاله حفلا غنائيا ناجحا رفع شعار كامل العدد، وقدم أكثر من 20 أغنية كما رقص الدبكة اللبناني على المسرح.