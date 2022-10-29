عاصي الحلاني عن حفل مهرجان الموسيقى العربية: «ليلة العمر في أم الدنيا»

أعرب المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عن سعادته بإحياء حفل ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 على مسرح النافورة، وسط حشد جماهيري غفير من المصريين وعدد من الجاليات العربية الذين تفاعلوا مع أغنياته.

وقال «الحلاني» في بيان، عقب إحياء الحفل مساء أمس الجمعة: «غمرتني السعادة في ليلة العمر مع جمهور دار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقي العربية الـ 31 المتميز الذي منحني المحبة والسعادة.. وتبقى مصر أم الدنيا وقبلة الفن والإبداع».

عاصي الحلاني قدم أكثر من 20 أغنية بالحفل

وقدم عاصي الحلاني خلال الحفل، أكثر من 20 أغنية، إذ صعد على نغمات أغنيته الشهيرة بحبك وبغار، وأكمل الحفل بتقديم أغنيات مثل جن جنوني، وأني مارق مريت، وضلي معي، غالي، ومتل الكذبة، وفرصة عمر وست الستات وقولي جايي، ومالي صبريا ناس.

عاصي الحلاني يغني «أحلف بسماها وبترابها»

ورقص الحلاني على الدبكة اللبناني، ونغمات أغنيته الشهيرة يا طير، واستجاب لطلبات الجمهور وغناء أغنيته الشهيرة الهوارة، واختتم الحفل بتقديم ميدلي لأغنيات المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، وودع الجمهور على نغمات أغنية الوطنية أحلف بسماها وبترابها.