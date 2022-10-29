عاصي الحلاني يشعل أجواء الأوبرا ويرقص مع الجمهور على «متل الكذبة»

أشعل الفنان اللبناني عاصي الحلاني أجواء مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين، دخل الحلاني في وصلة رقص مع الجمهور المصري على نغمات أغنيته الشهيرة «متل الكذبة» التي تفاعل معها الجمهور ورددوا كلماتها.

وكشف الحلاني عن حبه الشديد لأغنيته «جراح كل القلوب» وشكر شاعرها غانم جاد شعلان الحاضر للحفل.

كان الحلاني قد رقص الدبكة على أغنيته الشهيرة العراقية يا طير والتي صاحبها بالأغنية التراثية عندك بحرية على دقات الدبكة اللبناني.

كما صعد عاصي الحلاني لحفله على نغمات أغنيته الشهيرة بحبك وبغار وأكمل الفقرة بتقديم أغنية جن جنوني.

ومن المقرر أن يقدم أغنيات وأني مارق مريت وفرصة عمر وغالي والقرار وباب عم يبكي كان حفل اليوم قد افتتح بفقرة غنائية للفنان أمجد العطافي قدم أغنيات «صابر وراضي» لجورج وسوف و«ما تقولوا ليه» و«الحلو حياتي» و«رمش عينه» و«مش كفاية».