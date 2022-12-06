لؤي وريهام عبد الحكيم يحييان ليلة سمفونية عبد الوهاب

أعلن موسم الرياض عبر صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير انستجرام، عن حفل غنائي كبير سيتم إحياؤه خلال الأيام القليلة المقبلة تحت عنوان «سمفونية عبد الوهاب» خاص بموسيقار الأجيال الراحل.

وسيحيي سمفونية عبد الوهاب اثنان من المطربين المميزين، وهما الفنان لؤي وستشاركه الفنانة ريهام عبد الحكيم وذلك بقيادة المايسترو نادر العباسي وسيقام الحفل يوم السبت الموافق 10 ديسمبر.

حفل سمفونية عبد الوهاب

وسينطلق حفل سمفونية عبد الوهاب للموسيقار محمد عبد الوهاب فى تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة مسرح بوليفارد رياض سيتي كما سيتم طرح التذاكر الخاصة بالحفل ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الحكيم كانت قد شاركت مؤخرا ضمن مهرجان الموسيقي العربية وأحيت واحدة من الحفلات الغنائية التى حققت نجاح كبير وقدمت خلالها عدد من أغانيها المميزة وذلك بجانب عدد كبير من النجوم الذين شاركوا فى المهرجان منهم أصالة ومحمد منير .