صالون «مستقبل وطن» يبحث دور الدولة في دعم الزراعة والفلاحين

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء أمس، أولى جلسات صالون مستقبل وطن، تحت عنوان (دور الدولة في دعم الزراعة والفلاحين).

‏جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والنائبين هشام الحصري وعبد السلام الجبلي رئيسي لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي.

كما حضر مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة.

تحديات الزراعة

كما شارك سيد خليفة نقيب الزراعيين، عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، عبدالفتاح سراج الدين رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة.

كما حضر الجلسة علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، السادة أمناء أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، وعددًا من قيادات وأعضاء الحزب.

واستهل «رشاد» الجلسة بالتأكيد على أهمية قطاع الزراعة وارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري، وكذلك جهود الدولة المستمرة لدعم الفلاح وتحسين معيشته.

ووجَّه «رشاد» الشكر للرئيس السيسي على دعمه الدائم والمستمر للنهوض بالزراعة وأوضاع المزارعين، حيث شهدت السنوات الماضية إنجازات زراعية غير مسبوقة بهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

أوضاع المزارعين

ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري، إن 60% من الشعب المصري يعملون بالزراعة، لذلك يجب دعمهم ومواجهة المشكلات التي يواجهها القطاع.

وأوضح أن تحديات قطاع الزراعة كثيرة للغاية، وأن ملف الأعلاف على سبيل المثال تصدت له اللجنة بكل حرفية واستطاعت اعادة التوازن بالسوق والحفاظ على صغار المستثمرين والصناع..

وشدد عبد السلام الجبلي، على ضرورة إعطاء الدولة للفلاح السعر العادل لمنتجاته والتسويق لها، ولا بد أن تكون الوزارة بمثابة بيت الفلاح المصري.

وقال مصطفي الصياد، إنه لا شك أن الثروة الحيوانية والداجنة تواجه مشكلة في توفير الدولارات لاستيراد الأعلاف من الخارج، ولقد وضعنا الأعلاف من أولويات الاستيراد.

وأوضح أن الوزارة تسير بالتوازي مع توفير المستلزمات في تعظيم الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد وتأمين الاحتياجات المحلية بأسعار مناسبة.

وتحدث محمد سليمان، عن دور مراكز البحوث الزراعية في استنباط بذور ذات جودة عالية، مؤكدا أن هناك توجه لزيادة الرقعة المنزرعة بالذرة الصفراء لـ2 مليون فدان.

وأوضح أن العام الحالي يشهد زراعة 150 ألف فدان فول صويا، و250 ألف فدان عباد شمس، و300 ألف فول بلدي.

ولفت إلى أن مخزون الأرز يكفي استهلاك عام، بجانب تطوير زراعة قصب السكر بضبط الكثافة النباتية من خلال محطات لإنتاج الشتلات.

وشهدت الجلسة مشاركة أمناء الزراعة بالحزب على مستوى الجمهورية بمجموعة من المشكلات التي تواجه المزارعين والتعرف على جهود وآليات الحكومة لحلها.

ويذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن (صالون مستقبل وطن) الذي سيشهد عقد مجموعة جلسات حول عدد من القطاعات محل نقاشات الحوار الوطني.