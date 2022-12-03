مستقبل وطن: انطلاق ماراثون مسابقة أوائل الطلبة للنسخة الثانية بالسويس 10 ديسمبر

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، عن انطلاق ماراثون مسابقة أوائل الطلبة للعام الحالي في نسختها الثانية، في 10 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الأول من يناير العام المقبل.

التنسيق مع التعليم برعاية محافظ السويس

وذكر بيان صادر عن أمانة الحزب بمحافظة السويس، أن انطلاق فعاليات مبادرة أوائل الطلبة النسخة الثانية لحزب مستقبل وطن بالسويس تأتي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الأمانة العامة للحزب ووزارة التربية والتعليم، وتنطلق في العاشر من ديسمبر 2022، برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والنائب أحمد خشانة أمين عام الحزب، وعضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس.

وضع جدول المسابقة تميداً لانطلاق الفعاليات

وأوضح بيان حزب مستقبل وطن بالسويس، أن انطلاق فعاليات المسابقة في 10 ديسمبر الجاري للمراحل الدراسية الثلاثة، والإبتدائية، والإعدادية، والثانوية، بالإدارات التعليمية الثلاثة بالمديرية بالسويس وهى: إدارة جنوب السويس التعليمية، وإدارة شمال السويس التعليمية، وإدارة الجناين التعليمية.

وتابع البيان أنه جرى الانتهاء من وضع جداول بالمنافسات من موعد الانطلاق حتى انتهاء المسابقة في الأول من يناير 2023، من خلال عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية.

محافظ السويس يؤكد دعمه الكامل للمسابقة

وأضاف البيان الاعلامى للحزب أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أكد دعمه الكامل للمسابقة لزيادة التنافس الشريف بين طلاب وطالبات بعد عرض النائب أحمد خشانة والنائب حافظ شوشة والتنسيق مع المحافظ للعمل على نجاح المسابقة فى نسختها الثانية.