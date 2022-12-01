رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن» بـ«الشيوخ»: المنصورة الجديدة ستخفف التكدس بالدقهلية

أشاد المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بمدينة المنصورة الجديدة التي افتتحها الرئيس السيسي صباح اليوم، قائلًا إنّها تأتي ضمن خطة الدولة الاستراتيجية في التوسع العمراني والزحف على الصحراء.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

وأوضح «الخولي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكافحة التكدس العمراني في ربوع مصر لاسيما عواصم المحافظات، يتطلب إنشاء مدن عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، من شأنها توزيع النطاق الجغرافي المصري للسكان على أكبر مساحة ممكنة، خاصة وأن النطاق الجغرافي السكني يرتكز فقط على 7 بالمئة من مساحة مصر الكلية، ما يوحي بضرورة استغلال المساحات الفارغة والقضاء على التكدسات المدنية.

مدينة المنصورة الجديد

وعن مدينة المنصورة الجديدة، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن «مدينة المنصورة الجديدة جاءت في توقيت مناسب للغاية حيث أصبح الزحف على الصحراء بمحافظة الدقهلية أمر حتمي بعد تكدس عاصمة المحافظة بعدد كبير من السكان».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مدينة المنصورة الجديدة، بحضور محافظ المنصورة وعدد من رؤساء الجامعات و نواب المحافظة بمجلسي الشعب والشيوخ.