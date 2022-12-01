بدء مسابقة «مستقبل وطن» لـ«أوائل الطلبة» في نسختها الثانية على مستوى المحافظات

أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، عن انطلاق ماراثون مسابقة أوائل الطلبة على مستوى مدارس المحافظات، في نسخته الثانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الشهادات «الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة»، للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

أجواء احتفالية في مسابقة أوائل الطلبة 2022

وشهدت فعاليات انطلاق مسابقة «أوائل الطلبة»، أجواء احتفالية مبهجة بين صفوف الطلاب والطالبات، بدأت بترديد النشيد الوطني وتحية العلم، وتلاوة جزء من آيات القرآن الكريم، وتضمنت الاحتفالية أيضا رفع الأعلام المصرية، فيما التزم الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد.

مسابقة أوائل الطلبة من كل بيت فى مصر

تأتي مسابقة أوائل الطلبة من كل بيت فى مصر، في موسمها الثانى، وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث وضعت أمانة شؤون التعليم والبحث العلمى المركزية بحزب مستقبل وطن، ومديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات، ضوابط تفعيل مسابقة «أوائل الطلبة 2022»، لتنفيذ المسابقة بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة على 3 مراحل

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة، والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

وتتضمن لائحة مسابقة «أوائل الطلبة» تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى يكون التنافس فيها بين المدراس «الابتدائية، الإعدادية، الثانوية»، على مستوى الإدارة التعليمية لتحديد المدرسة الفائزة بالمركز الأول فى كل مرحلة تعليمية لتمثل الإدارة التعليمية.

أما المرحلة الثانية يكون التنافس على مستوى المحافظة حيث تكون بين مدارس المرحلة «الابتدائية، الإعدادية، الثانوية»، الفائزة من المرحلة الأولى وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل مرحلة تعليمية.

أما المرحلة الثالثة، تتم على مستوى الجمهورية بين الفرق الفائزة من المرحلة الثانية، لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى لكل مرحلة تعليمية على مستوى الجمهورية.

لائحة المسابقة

وأشارت لائحة المسابقة إلى أن الفريق الواحد يتكون من 7 طلبة، 5 أساسيين و2 احتياطى، وتخصص كل مدرسة 2 للإشراف على الفريق، وتتكون الأسئلة من 3 من المقررات الدراسية لكل منها 5 درجات، بالإضافة إلى سؤالين فى المعلومات العامة لكل منها 10 درجات.

لجنة التحكيم

وسيتم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المسابقة، واعتماد تشكيلات لجان المحافظات، وتشكيل فرق المحافظات، واعتماد النتائج وإعلان نتيجة المرحلة النهائية، كما تشكل لجنة من أمانة المحافظة بالحزب للإشراف على تنفيذ المسابقة، والتأكد من الالتزام بمعايير الفرق المشاركة، والموافقة على تشكيل لجان تنفيذ المسابقة فى المرحلة الأولى «الإدارة التعليمية»، والثانية من المسابقة، وإعلان نتيجة المرحلتين «الأولى والثانية»، بعد اعتماد كل منهم.

وتتكون لجنة إشراف المحافظة من أمين الحزب بالمحافظة رئيسًا، وأمين شئون التعليم والبحث العلمى، نائب للرئيس، وأمين التنظيم مقررًا، وأمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة عضوًا، وأمين العمل الجماهيري عضوًا، وأمين المتابعة والتواصل الاجتماعي عضوًا، وأمين الشباب عضوًا، وأمين الإعلام عضوًا، وأمين العلاقات العامة عضوًا، وأمين العلاقات الحكومية عضوًا، كما تتولى اللجنة العليا تشكيل اللجنة الفنية من المتخصصين لوضع نماذج الأسئلة والإشراف الفنى، ومراجعة الإجابات.

أماكن انعقاد المسابقات فى المستوى الأول والثاني

كما تحدد اللجان المشرفة بالمحافظات، أماكن انعقاد المسابقات فى المستوى الأول والثاني، على أن تقام فعاليات المستوى الثالث بمحافظة القاهرة، ويتم تحديد مكان انعقاد فعالياتها من خلال اللجنة العليا، وفى حالة تخلف فريق عن المشاركة في فعاليات أي مرحلة يتم استبعاده وتصعيد الفريق التالي له فى الترتيب شرط تقديم إحاطة مسبقة للجنة العليا.

كما لا يجوز استبدال طالب محل آخر خارج الفريق الأساسي الاحتياطي، بعد بدء فعاليات المسابقة، وفي حالة حدوث ذلك يتم استبعاد الفريق بالكامل.

المنافسات في المرحلة الأولى

وتتم المنافسات في المرحلة الأولى بين فرق المدراس الواقعة فى نطاق الإدارة التعليمية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة، ويتم إجراء قرعة فى حال وجود أكثر من 3 المدارس لكل مرحلة تعليمية، لاختيار الفرق المتنافسة بكل مجموعة، وفى حالة وجود فريقين فقط تجري المنافسة بينهما.

وفي حالة وجود 3 فرق فقط تجرى المسابقة بين الفرق الثلاث فى ذات الوقت، ويكون الفوز بالنقاط، حيث الفائز الأول هو الحاصل على أعلى عدد من النقاط، وتتولى لجنة المسابقات بالإدارة التعليمية تنفيذ المسابقة، تحت إشراف لجنة المحافظة، وحضور مندوب منها.