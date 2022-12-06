سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء.. الحبة العريضة بـ 6850 جنيها

يسجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء، بنوعيه من الحبة الرفيعة والعريضة نحو 6600 و6850 جنيها على الترتيب كسعر تعاقدي «سعر التوريد» في محافظة الشرقية، فيما يبلغ سعر طن الأرز الشعير خارج مجمعات التوريد التابعة للتموين 13 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو الأرز الأبيض 15 جنيها وفق السعر المحدد.

مستهدف توريد 126 ألف طن من الأرز الشعير

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم توريد أكثر من 59 ألف طن من الأرز الشعير إلى مواقع التجميع الحكومية والخاصة، لافتا إلى كمية المستهدف من كمية الأرز المورد للمخازن 126 ألف طن، لافتًا إلى أن مديرية الزراعة حددت سعر تعاقدي لطن الأرز يبدأ من 6600 جنيه للحبة الرفيعة، و6850 جنيها للحبة العريضة مضافا إليها قيمة الحافز.

6850 جنيها سعر طن الأرز الشعير «العريضة»

وأضاف «نصير»، أن المساحة المنزرعة من محصول الأرز بمحافظة الشرقية تبلغ نحو 226 ألفا و92 فدانا من المحاصيل الزراعية، ومستهدف توريد 126 ألف طنا لمواقع التجميع، وتم توريد أكثر من 59 ألف طن من الإجمالي المستهدف، مشيرا إلى سعر طن الأرز الحبة الرفيعة 6600 جنيه هذا بالإضافة إلى سعر طن الأرز الشعير من الحبة العريضة 6850 جنيها.

وقال هاني السيد رئيس حسابات بالغرفة التجارية بالشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير خارج السعر التعاقدي لمديريتي الزراعة والتموين يسجل 13 ألف جنيه، لافتا إلى طرح كميات من الأرز الأبيض في معرض السلع الغذائية التابع للغرفة التجارية بسعر 15 جنيها.