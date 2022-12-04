قناة الحياة تنشر فيديو لمؤتمر جماهيري لتطوير الريف المصري في محافظة الشرقية

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، منشورا جديدا، عن نظمت مؤسسة «حياة كريمة» حوار مجتمعي ومؤتمر جماهيري حاشد، لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية أولاد بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم.. محافظة الشرقية، للاستماع لآراء الموطنين ومقترحاتهم، حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، المقرر تنفيذها في جميع القطاعات.

حضر اللقاء مدير مكتب حياة كريمة العقيد أحمد وفا، سعيد عباس منسق عام حياة كريمة بالشرقية، الدكتور شهاب شاهين منسق مركز ديرب نجم، رضا على مدير إدارة التضامن بديرب نجم، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القري والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية بهنيا، وقد تم رصد كل طلبات المواطنين وتبادل الأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمجلس قروي بهنيا، لادراجها في المرحلة الثانية من المشروع القومي حياة كريمة بالمحافظة.