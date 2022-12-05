الإعدام لدجال اعتدى على 4 سيدات بمساعدة زوجته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها منذ قليل برئاسة المستشار محمد عبد الكريم بمعاقبة دجال بالاعدام شنقا، بتهمة الاعتداء على 4 سيدات ، بمساعدة زوجته، كما قررت معاقبة الأخيرة بالحبس لمدة عام .

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بالقبض على دجال وزوجته

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد بالقاء القبض على " محمد . م . م . ا"41 سنة – حاصـل عـلـى دبلـوم تجـارة ومقـيـم قـربـة الشـوافين مركز أولاد صقر محافظة الشرقية محافظة الشرقية) وزوجته.

تفاصيل تورط دجال في الاعتداء على 4 سيدات بمساعدة زوجته

وتم ضبطهما لأنهما في غضون الفترة من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٢ بدائرة مركز أولاد صقر قام المتهم الاول بمواقعة إنـاث بغيـر رضـائـهن وهـن المجنـي علـيهن بـأن إحتـال عليهن بطريق التدليس مستغلاً إعتقـادهن المسبق و الزائـد بـأمور الدجل والسـحـر كـونهن يقطـن بمجتمـع ريفـي تمـلأ جوانحـه الإعتقاد بإمكانية إبطـال أثـر الإصابة بـه بالتوسـل لـذوي الوسائل الغيبية وتسلل إلـيهن بشخصية وهميـة إبتدعها وهي شخصية الشـيـخ هـانـي - مـعـالج روحـانـي – وأوهمهـن بوجـود سـحـر سـفلـي خـاص بـداء (السرطان) و تمـادي فـي غيـه مـحتـالاً عليهن ، زاعمـاً بقدرتـه فـي علاجهـن ، فأذعن لـه تـحـت وطـاة مـا تقـدم بـرضـاء مـنـعـدم کـي تعصـمن أنفسـهـن مـن علـة السـحر فتوصل المتهم بذلك لحملـهـن علـى مواقعتـه بغيـر رضـاء صـحيح منهن ظنـا مـنهن قدرتـه على علاجها.

ازعاج ومضايقة الضحايا

كما تبين من التحقيقات أن المتهم تعمـد از عـاج ومضايقة المجنـي علـيـهـن بإستعمال أجهـزة الاتصـالات وإساءة استعمال تلك الوسائل و اشتركت زوجته بطريقـي الاتفاق والتحريض مـع زوجها فـي ارتكـاب الـجـرائم موضـوع

الاتهامات السابقة بـأن اتفقـت معـه وحرضته علـى ارتكابهـا فوقــعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و التحريض .

وهددت المجني عليهما "م . ع . ب " و " و . ا . ا " بإفشـاء مـا تحصل عليـه المتهم الأول بالطرق المشار إليهـا .

تم تحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وقيدت الجناية

برقم 7513 لسنة 2022- جنانات أولاد صقر والمقيدة برقم 161 لسنة 2022 كلى شمال الزقازريق حيث قرر المحامي العام إحالة الدجال وزوجته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم .