توريد 59 ألفا و88 طن أرز شعير لـ58 موقعا في لشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من توريد 59088 طنا و903 كيلو جرامات أرز إلى 58 موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

سرعة تسليم المحصول إلى الشون

وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين ووزارة الزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير إلى الشون ومواقع التخزين، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، ولما يحققه من عائد اقتصادي، فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، إلي أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت 59088 طنا و903 كيلو جرامات أرز، وذلك بـ58 موقعا تجميعياً.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 266 ألفا و92 فدانا، مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم لمواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، والالتزام بكل القرارات المنظمة، تجنبا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.