إصلاح كسرين بخط مياه الشرب الناقل لمرسى مطروح وعودة الضخ

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الانتهاء من إصلاح كسرين في خط مياه الشرب الـ1000 الناقل من الإسكندرية إلى مدينة مرسي مطروح، في منطقة ألماظة أمام قرية العبد في الكيلو 37 من اتجاه مطروح، وأمام قرية سيدي حنيش في الكيلو 45، وعودة ضخ المياه إلى مدينة مرسى مطروح مرة أخرى.

فرق الصيانة

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه فور ورود إشارة للشركة بوجود كسر في خط مياه الشرب الناقل إلى مدينة مرسى مطروح، وجهنا فرق الصيانة من المهندسين والفنيين بالشركة للموقعين، وكان العمل على مدار الساعة بشكل متواصل حتى تمكنا من الإصلاح لخط المياه، في ظل جهود كبيرة من العاملين.

عودة المياه

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، انتظام جميع أعمال ضخ المياه بشكل جيد للمناطق السكنية والأحياء في مدينة مرسى مطروح.

تنظيم ضخ المياه في مطروح

وأوضح أن هناك جدول جرى وضعه من جانب قطاع المياه بالشركة ينظم عملية ضخ مياه الشرب في جميع أحياء المدينة، منها حي وسط وحي شرق وحي غرب والشوارع والمناطق والعزب المختلفة في نطاق مرسى مطروح.