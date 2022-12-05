قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ.. والشركة تعتذر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق، وقالت إنه نظراً لحدوث كسر مفاجىء اليوم الإثنين، بخط قطر 1000 مم «الاستثمار»، بمنطقة مدينة نصر نتيجه أعمال إحدى الشركات القائمه بأعمال التطوير،فترتب عليه انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة.

وقالت الشركة في بيان عاجل لها، إنه جرى قطع المياه عن جميع مراحل زهراء مدينة نصر – مناطق مدينة الأمل «الهجانة سابقا 6,5,4,3 – عمارات زاهر – جبل الكعبة – إسكان مصر الجديدة – عمارات إعمار المرشدى» .

شركة مياه الشرب تعتذر

وأعربت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن اعتذارها للمواطنين، عن هذا العطل المفاجىء للمناطق المتضررة من قطع مياه الشرب بالقاهرة، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها بكافة إمكانياتها من المعدات والعمال والفنيين والمهندسين في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125