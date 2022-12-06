موعد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار محبي ومشجعي الكرة العربية في جميع أنحاء العالم، حيث استاد «البيت» الليلة، لمشاهدة اللقاء المرتقب والمصيري الذي يجمع منتخب المغرب، آخر المنتخبات العربية الباقية في مونديال كأس العالم 2022، في مواجهة صعبة أمام منتخب إسبانيا، حيث يسعى كل منتخب للحصول على بطاقة التأهل لدور ربع النهائي على حساب الآخر.

ويشهد اليوم ختام تصفيات دور الـ16 من مونديال كأس العالم، بلقاءي البرتغال ضد سويسرا، والمغرب ضد إسبانيا، حيث تسعى المنتخبات المتنافسة الليلة للحصول على بطاقة التأهل لربع نهائي المونديال، اللحاق بمنتخبات إنجلترا، وفرنسا، والبرازيل، والأرجنتين، وهولندا، وكرواتيا.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا

تبدأ مباراة المغرب وإسبانيا، الليلة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، حيث تنقل المباراة قنوات بي إن سبورتس، والكأس إكسترا المشفرة، عبر التردادت التالية.

beIN SPORTS MAX 2

التردد: 12604، افقي، معدل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ : 2/3

تردد قناة الكأس القطرية إكسترا

تردد: 11919، أفقي، معدل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 3/4.

منتخبات دور ربع النهائي بكأس العالم

ونجحت 6 منتخبات أوروبية في الوصول إلى دور ربع النهائي من النسخة 22 لمونديال قطر 2022، وهي «البرازيل، وكرواتيا، وفرنسا، وإنجلترا، وهولندا، والأرجنتين».