من هو الأنبا داود أسقف المنصورة الراحل؟.. خدم في سكرتارية البابا شنودة الثالث

أعلنت الكنيسة المصرية، صباح اليوم، وفاة الأنبا داود أسقف المنصورة عن عمر ناهز الـ65 عاما، بعد صراعٍ مع المرض، وسيتم الإعلان لاحقًا عن ترتيبات صلوات تجنيزه.

وفيما يلي نستعرض أهم المعلومات عن الأنبا داود أسقف المنصورة الذي رحل عن عالميًا، اليوم، وفق الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي القبطي:

بداية حياة الأنبا داود

ولد الأنبا داود أسقف المنصورة باسم إيهاب نظير خليل في حي شبرا بالقاهرة يوم 25 يناير 1957، وخدم في كنيسة العذراء بالوجوه في شبرا، حصل على بكالوريوس فنون جميلة قسم عمارة.

قرر أن يترهبن فتوجه إلى دير البرموس بوادي النطرون، وترهبن باسم الراهب موسى البرموسي، وخدم لفترة قصيرة في سكرتارية البابا شنودة الثالث الراحل قبل سيامته أسقفًا.

سيم أسقفًا على إيبارشية المنصورة يوم 14 نوفمبر 2022، هو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مار جرجس بميت دمسيس، وهو مقرر لجنة «رعاية المغتربين» الفرعية بالمجمع المقدس.

صراعه مع مرض السرطان

وقد عاني خلال السنوات الأخيرة من مرض السرطان، وطالبت الكنيسة القبطية شعبها بالصلاة من أجله ومن أجل جميع المرضى.