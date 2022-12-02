اليوم.. الأنبا باخوميوس يخضع لعملية جراحية في القلب

يخضع الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، اليوم، لعملية جراحية بالقلب في إحدى مستشفيات لندن خلال رحلته العلاجية هناك.

إيبارشية البحيرة توضح الحالة الصحية للأنبا باخوميوس

وأصدرت إيبارشية البحيرة بيانًا طمأنت خلاله أبناء الكنيسة على صحة الأنبا باخوميوس، موضحة أنها جيدة، وموجود هناك لمتابعة الحالة الصحية واستكمال العلاج، لافتة إلى أنه يتابع كل الخدمات والمسؤوليات الخاصة بالإيبارشية.

وأضافت أنه من المقرر إقامة احتفال بمناسبة العيد الواحد والخمسين لتأسيس الإيبارشية وسيامة الأنبا باخوميوس، يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 بحضوره.

وجدير بالذكرأن مطران البحيرة بدأ رحلته العلاجية إلي لندن قبل عده أيام لإجراء الفحوصات الطبية، حيث كان يعاني من مشكلات صحية بالقلب، ورافقه خلال تلك الرحلة الأب تادرس السكندري، السكرتير الشخصي له.

محطات في حياة الأنبا باخوميوس

وبحسب الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية، ولد باسم سمير خير «الأنبا باخوميوس» 17 ديسمبر 1935، في شبين الكوم، تقدم في التعليم حتى حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1956 وتعد تلك الدفعة الأولى للجامعة بعد إنشائها، ترهبن في 11 نوفمبر 1961 باسم الراهب أنطونيوس السرياني، ثم سيم كاهنا 1966، فكان خادمًا نشيطًا، حيث خدم في عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية بالخارج، كما مثل الكنيسة في عدد من المؤتمرات الدينية، وأسس أول كنيسة قبطية في لندن.

وفي 12 ديسمبر 1971 تم تأسيس إيبارشية البحيرة وتوابعها وسيم الأنبا باخوميوس أسقفًا عليها بيد البابا شنودة الثالث، واختير الأنبا باخوميوس في عهد البابا شنودة مقررًا للجنة الرعاية الاجتماعية بالمجمع المقدس.

البابا تواضروس: تجتمع في الأنبا باخوميوس 3 صفات

وفي 2 سبتمبر 1992، تم ترقية الأنبا باخوميوس لرتبة مطران على إيبارشية البحيرة وتوابعها، وكان البابا تواضروس حينها أسقفا عاما مساعدًا له في حقل الإيبارشية.

اختير الأنبا باخوميوس ليكون القائم مقام البابا عقب وفاة البابا شنودة الثالث 17مارس 2012، حيث قاد الكنيسة لمدة 8 أشهر.

وقال البابا تواضروس عنه خلال بالعيد الـ60 لرهبنته إنه من النادر أن تجتمع صفة الرهبنه مع الخدمة مع المسؤلية في إنسان واحد، ولكن هذا اجتمع معًا في شخص أنبا باخوميوس.