البابا تواضروس يستقبل الأنبا أبرآم بعد عودته من رحلة علاج

كشفت الصفحة الرسمية للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر استقبال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا أبرآم مطران إيبارشية الفيوم، للاطمئنان على صحته، بعد عودته من الخارج.

وكان الأنبا آبرام، قضى بالخارج فترة علاج، كما عرض على البابا بعض الموضوعات الرعوية الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.