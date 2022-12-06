«الصحة»: ارتفاع نسب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية إلى 46% والتطعيم ضرورة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع إصابات الإنفلونزا الموسمية بنسبة تصل إلى 46%، لافتا الى أن زيادة إصابات الإنفلونزا الموسمية في معدلاتها المعتادة، مشيرا الى أن الإنفلونزا الموسمية ليست «فيروس سهل»، والتطعيم مهم للغاية لذلك نناشد المواطنين ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في فصلي الخريف والشتاء.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الإنفلونزا ينظر إليه على أنه فيروس بسيط ولا يحتاج إلى تداخلات طبية، ولكن هناك بعض الحالات التي تزيد فيها حدة الإصابة ويضطر المريض الى دخول المستشفى، مشيرا الى أن هناك فئات خطر عليها الإصابة بالإنفلونزا وهي الفئات التي تعاني من الربو أو السدة أو أصحاب الأمراض المزمنة.

خطورة الإنفلونزا على هذه الفئات

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان وفرت تطعيم الإنفلونزا الموسمية في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، بمختلف فروعها في المحافظات، وفى عدد من الصيدليات، لافتا الى أن الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية يتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب، والأعراض تزول من تلقاء نفسها.

طرق الوقاية من الانفلونزا الموسمية

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات وتطهير اليدين، والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية لابد وأن تصبح أسلوب حياة فهي سلاح فعال وقوي لمواجهة الأمراض المعدية وغير المعدية.

لا توجد متحورات جديدة من الإنفلونزا

وأصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا، أمس، أعلنت فيه ارتفاع طفيف في أعداد المصابين بفيروس الإنفلونزا تزامنا مع بداية دخول فصل الشتاء، مشيرة إلى عدم رصد أي تحورات جديدة في الفيروس.