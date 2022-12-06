وزير الري: إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع «البرنامج القومي الثالث للصرف»، وتم خلال الاجتماع عرض موقف تنفيذ المشروع القومي الثالث للصرف ورؤية الهيئة العامة لمشروعات الصرف المستقبلية فيما يخص التوسع في إنشاء شبكات الصرف وإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي.

مشروعات الصرف المغطى

وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات الصرف المغطى تسهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومي لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

تجديد الشبكات

وأوضح أن إستراتيجية الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تستهدف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الاستصلاح، حيث تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان بتكلفة إجمالية 7.70 مليار جنيه.

البرنامج القومي للصرف

وأضاف أن البرنامج القومي للصرف تم تنفيذه على ثلاث مراحل ، حيث تم تنفيذ البرنامج القومي الأول للصرف، بين عامي 1992 - 2000 في زمام 790 ألف فدان، والبرنامج القومي الثاني للصرف بين عامي 2001 - 2015 في زمام 940 ألف فدان، ويجري العمل على تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف، بين عامي 2013 - 2026 والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 500 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، مشيراً إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 284 ألف فدان حتى تاريخه.

واستعرض وزير الري خلال الاجتماع المراحل التمويلية لتنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف، حيث تم نهو تنفيذ المرحلة الأولى في عام 2019 والتي تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان بالإضافة لشراء معدات وقطع غيار للمعدات والمصانع بهيئة الصرف.

كما يجري تنفيذ المرحلة الثانية بين عامي 2016 - 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 153 ألف فدان.

تجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 257 ألف فدان

كما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 257 ألف فدان بالإضافة لتنفيذ عدد من الخدمات الاستشارية لدعم الهيئة في مجال تطوير الجانب البيئي والاجتماعي لمشروعات الصرف المغطى وتحسين نظام المراقبة والتقييم للصرف المغطى وتطوير نظام المعلومات والمصانع بالهيئة، ودراسة تطوير مشاركة المنتفعين في الحفاظ على الشبكة من خلال التوعية المستمرة.