«مياه القاهرة» تطلق تحذيرا بشأن التخلص من القمامة في شبكات الصرف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بالتنسيق مع مديرية التعليم، حملات وندوات توعية للطلاب للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على كل قطرة مياه، فضلا عن أهمية الاستخدام الجيد لشبكات الصرف الصحي والحفاظ عليها والتحذير من خطر إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي لما لذلك من خطورة على الشبكات ويتسبب فى حدوث طفح وانسداد في الخط.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن التوعية أمر مهم للحفاظ على شبكة الصرف وعدم تعطلها، مع نشر معلومات عامة عن السباكة المنزلية الخفيفة، وكيفية التعامل مع أي تسرب للمياه.

خدمات إلكترونية للمواطنين والعاملين

وأشار رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إلى استخدام الشركة لوسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين لمسايرة التطورات، حيث تم إطلاق تطبيق موبايل لتقديم الخدمات إلكترونيا للمواطنين لمسايرة التحول الرقمي وتيسير التعامل مع المواطنين.

متابعة أخبار ووظائف شركة الصرف الصحى

وأوضح أن التطبيق يساعد المواطنين في متابعة أخبار ومستجدات شركة الصرف الصحي وكيفية التقديم للوظائف المتاحة بالشركة بشكل مستمر ومتابعة الإجراءات عبر التطبيق ومتابعة طلب التقدم، ومعرفة مزيد من الخدمات التى تقدمها الشركة، أيضا يتيح معرفة معلومات عن المحطات ومعدات الشركة والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها حاليا.