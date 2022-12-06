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 مصدر أمني عراقي: عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي

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أ ش أ
10:06 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
مطار بغداد الدولي

مطار بغداد الدولي

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي، بعد توقف مؤقت.

وقال المصدر حسبما نقلت قناة «السومرية نيوز» الإخبارية، إن الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي عادت إلى طبيعتها بعد توقف مؤقت.

الحركة الملاحية توقفت بسبب الضباب الكثيف

وكان مصدر أمني عراقي، قد أعلن سابقا عن توقف الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي، بسبب الضباب الكثيف ومدى الرؤية 200م.

وأول أمس أعلن مطار بغداد الدولي  توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بسبب الظروف الجوية.

 

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