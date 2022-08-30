اندلاع اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء في بغداد

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، قبل قليل، باندلاع اشتباكات في بغداد بين مسلحين وقوات الأمن، وأفاد مصدر أمني لقناة «العربية»، إن وحدات مدرعة من الفرقة التاسعة للجيش انتشرت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

استمرار الرحلات الجوية في مطار النجف

في غضون ذلك، أفادت مصادر قضائية أنّ المحكمة الاتحادية أجّلت عقد الجلسة الخاصة بالنظر في حلّ مجلس النواب إلى إشعار آخر، وفي السياق ذاته أعلنت سلطات مطار النجف، اليوم الثلاثاء، استمرار الرحلات الجوية دون توقف، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بمحيط مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء، وحذرت خلية الإعلام الأمني في بغداد، اليوم الثلاثاء، من نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو تعود إلى أحداث سابقة.