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انهيار مبنى وسط بغداد.. والدفاع المدني العراقي ينقذ 13 شخصًا

كتب:

رؤى ممدوح
11:48 ص | السبت 01 أكتوبر 2022
انهيار بناية وسط بغداد

انهيار بناية وسط بغداد

 انهار مبنى في ساحة الواثق بالكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، حسب وسائل إعلام محلية، نقلت عن مديرية الدفاع المدني، تأكيدها مواصلة أعمال إنقاذ السكان تحت الأنقاض، مشيرة إلى النجاح في إخراج 13 شخصا حتى الآن، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وما تزال أسباب انهيار المبنى غير واضحة، كما لم تعلن مديرية الدفاع المدني عن عدد الأشخاص المحتجزين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، انهار مبنى مماثل في العاصمة الأردنية عمّان، ما أسفر عن مصرع العشرات تحت الأنقاض، فيما تمكنت أجهزة الدفاع المدني الأردني وقتها من إنقاذ طفل رضيع صمد تحت الأنقاض ليومين.

 

 

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