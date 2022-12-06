سيدة تضع طفلها بعد حمل 9 أشهر خارج الرحم.. وأطباء: حالة نادرة

في واقعة غريبة شهدتها مدينة بسيون بمحافظة الغربية، وصفها الأطباء بالمعجزة الطبية، لخروجها عن قوانين الطب المتعارف عليها، وهي ولادة سيدة لطفل سليم معافى في الشهر التاسع، كل هذا يبدوا طبيعيا، ولا يستدعي الاستغراب، لكن الغريب في الأمر هو وجود الحمل خارج الرحم، وعم اكتشافه طوال فترة الحمل، مما أثار دهشة الكثير من الأطباء، متسائلين كيف اكتمل الحمل دون مضاعفات خطيرة أو حدوث نزيف داخلي أو وفاة؟.

وكشف الدكتور أحمد سرحان، استشاري نساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن صاحبة الحالة تدعى غالية الشحات من إحدى قرى مركز بسيون، وكانت تأتي لمتابعة حملها بعد انقضاء الشهور الثلاثة الأولى من الحمل وعلى فترات متقطعة ومتباعدة، وكان الحمل طبيعيا ودون مشاكل، وبالكشف عليها بالسونار، كان يصعب تشخيصها بأن الحمل كان خارج الرحم، مشيرًا إلى عدم ظهور أي علامات أو مضاعفات تدل على أن حملها غير طبيعيًا.

حمل خارج الرحم

وقال «سرحان» إنّه مع قرب انتهاء فترة الحمل، وفي منتصف الشهر التاسع، شعرت السيدة الحامل بألم الولادة، وكان لابد من عمل أشعة سونار، أكثر دقه داخل مركز أشعة، والتي أظهرت وجود شيئا غريبا في الحمل، بحسب ما جاء في تقرير الأشعة، فإن الحمل يشتبه تداخل المشيمة والتصاقها بجدار الرحم، مما قد يؤدي إلى استئصال الرحم أثناء الولادة، وقمت بإرسالها لمنظارتها من قبل الدكتور عبد الغفار داود، استشاري نساء والتوليد بمستشفى طنطا الجامعي، وقرر تحويل الحالة إلى المستشفي الجامعي بطنطا، نظرا لتوافر الإمكانيات بها، وخوفا من حدوث مضاعفات خطيرة أثناء الولادة.

ولادة قيصرية ناجحة

من جانبه أوضح الدكتور رامي النجار، استشاري نساء وتوليد والحقن المجهري وجرحات العقم والمناظير بمستشفى طنطا الجامعي، والقائم على عملية الولادة، أن السيدة خضعت لعدة إشاعات قبل إجراء العملية، وأثناء إجراء العملية القيصرية، وتبين أن الحمل كان خارج الرحم، ملاصق لمكان التقاء الرحم بالأنبوبة اليمني بالجدار الخارجي، والرحم سليم تماما.

حالة طبية نادرة

وأشار إلى أنّ أقصى مدة للحمل خارج الرحم 3 شهور أو 4 شهور، وأن الأطباء ينصحون بإجهاض الحمل خارج الرحم فور اكتشافه، لأنه يسبب مضاعفات خطيرة، ومثل هذه الحالات نادرة جدا، موضحا أن الجنين طوال هذه المدة كان يتغذي من جدار الرحم، وأنه أثناء إجراء العملية حدث نزيف، وتم السيطرة عليه، واستخراج المشيمة والحبل السري، ومازلت السيدة تحت الملاحظة.