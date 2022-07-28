حالة نادرة لطفلة مولودة تحمل جنيناً في بطنها بالدقهلية

اكتشف استشاري طب أطفال في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، حالة نادرة لطفلة مولودة منذ ساعة واحدة فقط وفي بطنها جنين، بعد شكوك أسرة الطفلة بوجود انتفاخ في بطن الطفلة، وبعد عمل أشعة تشخصية تبين وجود جنين داخل بطن الطفلة، ما يزال في بداية التكوين، وبعد قيام الطبيب بتشخيص الحالة، جرى تحويلها إلى جراحة الاطفال بمستشفى طب الأطفال بجامعة المنصورة، لاتخاذ القرار الطبي المناسب.

جنين في بطن طفلة بالدقهلية

وقال الدكتور زياد إسماعيل، استشاري طب الأطفال في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، فوجئت بأسرة الطفلة تحضرها لي بعد ساعة من ولادتها بإحدى قرى مركز شربين، ولوجود شيء في بطنها غير طبيعي، عبارة عن شكل ورم أو انتفاخ، كان لابد من عمل أشعة تشخيصية لاستبيان الأمر، وبين أنها حالة «طفل داخل طفل» نادرة الحدوث.

إسماعيل: طفل داخل طفل الحالة الثانية بمصر

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الحالة تعتبر ثاني حالة يتم اكتشافها في مصر، وقد سبق وتم تسجيل حالة في جامعة عين شمس، وهي من الحالات النادرة على مستوى العالم، وأن يتم ولادة «طفل داخل طفل» وهو عبارة عن نخاع عظمي وأوردة وشرايين، وهو طفل غير مكتمل.

وأشار إلى أنه تم تحويل الطفلة إلى مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، وذلك من أجل عمل أشعة رنين مغناطيسي، وفحصها جيداً قبل تحضيرها إلى الجراحة لإزالة الطفل الموجود داخل الطفلة، وتحديد مكانه بكل دقة لإزالته كاملاً.

وأكد أن الأم ولدت طفلتها ظهر اليوم في إحدى قرى شربين، ولادة قيصرية، وهي ثاني ولادة للأم، وحالة الطفلة المولودة طبيعية، إلا أن هذا الجزء الموجود هو الذي اثار انتباه أسرتها.