ولادة رضيع له «سنتان» في فكه السفلي بشمال سيناء.. «حالة نادرة»

وضعت سيدة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، رضيعا يوجد في فكه السفلي من فمه «سنتان»، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن المولود طبيعي ولم يعان من أي أمراض.

البداية كانت مع اكتشاف طبيب في العريش بمحافظة شمال سيناء، حالة نادرة لرضيع عمره «يومان»، ويظهر له أسنان في الفك السفلي، «سنتان أماميتان‏»، وهو طبيعي وكامل النمو.

ولادة نادرة لرضيع بأسنان في فمه

«سبحان الخالق العظيم فيما خلق».. هذا ما قاله الدكتور محمد السيد طبيب الأطفال في محافظة شمال سيناء عقب الكشف على حالة ولادة نادرة، عندما اكتشف وجود أسنان لرضيع في الفك السفلي.

وأضاف ‏الدكتور محمد السيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الرضيع مولود ولادة طبيعية، وتم اكتشاف وجود أسنان له في فكه السفي، وهذه الحالة هي الأولى من نوعها وتعد من الحالات النادرة التي حدثت بالفعل في شمال سيناء»، مشيرا إلى أن المولود طبيعي كما أنه طبيعي في حركاته وسكناته وكل شيء، إلا أنه مولود له أسنان.

طبيب: حالة نادرة وغير خطيرة

وأكد الطبيب أن الحالة نادرة وغير خطيرة، على المولود الذي يبلغ عمره يومين فقط، وأسمها في الطب «أسنان الولادة»، وهي طبيعية وأسنان الولادة أسبابها غير معروفة علميا حتى الآن، وهي تحدث في حالات نادرة جدا قد تصل إلى واحد في المليون أو بشكل نادر وفريد غير محدد السبب.

يذكر أن محافظة الدقهلية قد شهدت حالة نادرة الشهر الماضي، وهي ما يطلق عليه علميا «جنين داخل جنين» بعد اكتشاف ما يشبه الجنين داخل طفلة مولودة، وجرى نقلها إلى مستشفى الأطفال الجامعي في المنصورة، وبعد الفحوصات والإشعات اللازمة تم استئصال ما توصله إليه أنه ورمًا.