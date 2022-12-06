قبائل الضبعة تؤدي صلاة الاستسقاء تضرعا لسقوط الأمطار

أدى أفراد قبائل مركز ومدينه الضبعة، بمطروح اليوم الثلاثاء، صلاة الاستسقاء تضرعًا لله، لسقوط الأمطار والتي قلت هذا العام في بعض المناطق على مستوى المحافظة، منها مركز الضبعة والعديد من القرى مثل قرى «جلالة وفوكة، وجميمة وسيدي شبيب» والنجوع التابعة لها.

صلاة الاستسقاء في الضبعة

وقال مهنا الهيش، عمدة قبيلة الجميعات بمركز ومدينة الضبعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن جميع المساجد دعت المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء، وحضر العشرات من الأهالي من مختلف العائلات والقبائل.

قلة الأمطار

وأضاف عمدة قبيلة الجميعات، أن الأمطار قلت هذا العام، خاصة في مراكز ومدن الضبعة، والنجيلة ومرسى مطروح العاصمة.

أهالي مطروح يعيشون على مياه الأمطار

وحول اللجوء لأداء صلاة الاستسقاء، أوضح أن أهالي مطروح يعيشون على الأمطار وينتظرونها من العام الى العام فالحياة مرتبطة بها، ويستفيدون منها هم وأغنامهم التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل، إضافة لزراعة المحاصيل الموسمية مثل الشعير والقمح، والخضروات، والفواكه.

من جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريحاى لـ«الوطن»، قلة مياه الأمطار هذا العام في مراكز مطروح مقارنة بالعام الماضي.