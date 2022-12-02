«الصوفية» تؤدي صلاة الاستسقاء جنوب الشيخ زويد ورفح.. ودعوات لسقوط الأمطار

أدى أبناء الطرق الصوفية بشمال سيناء صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة، ظهر اليوم، عل الله أن ينزل الغيث ويرزقنا المطر.

قال الشيخ عرفات خضر شيخ الطريقة الصوفية العلاوية بشمال سيناء لـ«الوطن»، إنه تمت تلبية الدعوة التي نادى بها في كل الزوايا بقرى الشيخ زويد ورفح، من أجل صلاة الاستسقاء ركعتين بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، أتبعها الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه عله يرزق البلاد والعباد الغيث والأمن والأمان، وأن يجعل مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين.

زوايا الصوفية يصلون الاستسقاء

وأضاف الشيخ عرفات خضر، إن صلاة الاستسقاء جرت في زاوية «الغراء والظهير والجورة وشيبانة ووسط الشيخ زويد»، وجاءت الدعوات التي أداها المريدون من أبناء الطريقة الصوفية بعد تأخر تساقط الأمطار هذا العام، داعين المولى عزوجل أن يرفع الغلاء والبلاء ويزيح الأمة، ويديم الأمن والأمان على مصرنا الغالية

شيخ الطرق الصوفية دعا لأداء صلاة الاستسقاء

وكان شيخ الطريقة الصوفية العلاوية، دعا الأهالي من سكان القرى ضرورة أداء صلاة الاستسقاء، والإكثار من الدعاء، مطالبا مديرية أوقاف شمال سيناء، أن تعمم الفكرة على جميع مساجد المحافظة، معتبرًا أن هذا طلبا دينيا ملحا وسنة مؤكدة عن النبي الكريم.

قال الشيخ محمد عزام، شيخ مسجد النصر بالعريش، لـ«الوطن»، إنه لم يصل بيان من المديرية بأداء صلاة الاستسقاء، مشيرا أن الزوايا الصوفية تأتيها الدعوات من شيوخ الطرق، ولكن شيوخ المساجد يأخذون التعليمات من مديرية الأوقاف التي تخبر الوزارة بمجريات الأمور، متوقعا أن تكون هناك صلوات استسقاء بجميع المساجد الأسابيع المقبلة حال تأخر سقوط المطر.