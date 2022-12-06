«الإسكان» تطرح قطع أراضٍ بـ«تخصيص فوري» للقضاء على ظاهرة السمسرة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الطرح الأول للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مَسكن»، بنظام الطرح الدائم، للقضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، موضحا أنّ الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة، وسيتم عرض قطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الأول، ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا، بداية من العاشرة صباح الخميس المقبل,

طرح 305 قطع أراض سكنية

وأضاف وزير الإسكان، بحسب بيان عنه، أنّ الطرح يأتي بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص بشكل دائم ومُيسر، ودون أي أسبقية، سواء للدخول على الموقع أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض، ويشمل الطرح 305 قطع أراض موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي: 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا بمدن «القاهرة الجديدة، و15 مايو، وبدر، وأسيوط الجديدة، والمنصورة الجديدة»، إلى جانب 104 قطع أراض بمحور الأراضي المميزة، بمدن «السادات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب الجديدة»، إضافة إلى 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتي «النوبارية الجديدة، والعاشر من رمضان».

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إنّ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، تبدأ الخميس المقبل وتستمر لمدة شهرين، من خلال الدخول الى الرابط التالي من هنا أو هنا، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

خطوات حجز الأراضي السكنية

وأضاف معاون وزير الإسكان، أنّ الراغب في الحجز ينشئ حسابا جديدا، ويستوفي البيانات المطلوبة، مثل «الرقم القومي، والاسم من واقع بطاقة الرقم القومي، والبريد الإلكتروني، ورقم المحمول، والعنوان الحالي»، ثم اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة «كروكيات – جدول تفصيلي»، ثم استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلا بالموقع، ومنها «إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزت، وإدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة»، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، كما تتضمن الاستمارة تعهدا يفيد بأنّه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأي منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنّ الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين تبيان عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، وحال التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطي أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي «تحويلا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوما على إيداعه بالبنك»، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض.

قرعة علنية بين الحاجزين

وأوضح أنّه حال التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين، مؤكدا أنّه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، بخلاف مصاريف الدراسة، كما أنّ الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص (عملة السداد – نسبة الاستكمال) ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز.

ونوه المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بأنّه فور انتهاء فترة الحجز «شهرين من بداية الحجز» سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيدا لإطلاق الحجز التالي، بما يضمن استمرارية الطرح والقضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.