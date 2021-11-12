«فودة» يستجيب للأهالي ويخفض أسعار تقنين الأراضي السكنية بمدينة دهب

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء في جلسته التي عقدت منتصف الأسبوع الماضي، برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على تخفيض أسعار التقنين الجديدة في مدينة دهب، وجرى عرض مذكرة بأسعار المناطق بمدينة دهب طبقا للبعد عن حرم البحر بنحو 30 مترا، وصدق المجلس على الأسعار المقترحة والتي جري تخفيضها بناء على طلبات أهالي مدينة دهب وجاءت الأسعار كالتالي:

１- المنطقة الأولى تبعد عن البحر بنحو 100 متر، وسعرها يتراوح بين 2700 إلى 3000 جنيه للمتر.

２- المنطقة الثانية على بعد 200 متر من الشاطئ، والسعر المقترح 2300 حتى 2690 جنيها.

３- المنطقة الثالثة وتبعد عن البحر 300 متر، وسعرها يترواح بين 2000 إلى 2290 جنيها.

４- المنطقة الرابعة السعر المقترح بين 700 حتى 1990 جنيها للمتر الواحد.

５- حرم الطريق الرئيسية على بعد 20 مترا، أسعار التقنين تتراوح بين 1800 حتى 1960 جنيها للمتر الواحد.

من جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مواطني دهب طالبوه أثناء زيارته للمدينة أكثر مرة بتخفيض أسعار تقنين بيوت المواطنين، وقال إنه جرى إعداد دراسة بالأسعار الجديدة بعد التخفيض، مشيرا إلى أن هذه الأسعار لا تنطبق على الإسكان السياحي أو الإسكان الذي جرى تحويله إلى موتيلات وهي فنادق صغيرة.

إعادة النظر في أسعار التقنين

قال سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، إن أهالي دهب ورثوا البيوت عن آبائهم وطالبوا بالتقنين منذ عشرات السنين، لكن لم يتحقق حلم المواطن البسيط إلا بعد أن ارتفعت الأسعار وأصبح التقنين عبئا على الأسر البسيطة التي لا تملك سوى المنزل.

وطالب النائب، المحافظ بإعادة النظر في الأسعار لمحدودي الدخل في مدينة دهب خاصة منطقة العسلة، لأن معظم البيوت هي بيوت أهالي سكنية، وليست استثمارية، وقال إن أهالي دهب يعتمدون على السياحة فقط في دخلهم، والسياحة من المعروف أنها مرت بأوقات عصيبة.

واقترح عضو مجلس النواب، أن تبدأ أسعار التقنين بمبلغ 300 جنيه للمتر في منطقة العسلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للسكان ومصدر الدخل.

وقال النائب إن المحافظ والدكتورة إيناس سمير نائبه، يعرفان أهالي المدينة وظروفهم المعيشية، فالبعض لن يستطيع دفع المبالغ التي جرى الموافقة عليها، وأكد أن الرئيس السيسي حريص على المواطن البسيط وتقديم حياة كريمة له وأبسط هذه الحياة الحق في سكن.

انتعاشة سياحية بالمدينة

وعلى صعيد آخر أكد الشيخ سليمان عطيوي، أن المدينة تشهد إقبالا سياحيا كبيرا الفترة الحالية، وقال إن نسبة الإشغالات من المتوقع أن ترتفع إلى 100% خلال إجازة الكريسماس، مشيرا إلى أن المحافظ أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المدينة والصحة والتموين للمرور والتفتيش على الفنادق والمنشآت السياحية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأطعمة والمشروبات.

وأضاف أن لجان التفتيش سوف تقوم بالمرور أيضا على المخيمات والمطاعم وكل منشأة سياحية أو غير سياحية تقوم بتقديم وجبات للسياح لضمان سلامة المكان الذي يقدم أغذية ومشروبات للجروبات السياحية.

وثمن «عطيوي»، قرار غرفة المنشآت الفندقية الخاص بتحديد الحد الأدنى للإقامة في الفنادق، لأنه من غير المقبول أن تظل أسعار الغرف الفندقية في مصر بنفس الأسعار القديمة.