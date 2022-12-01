لراغبي الحجز.. أولوية الحصول على الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح عدد من الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد بالمدن الجديدة، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري، مع إطلاق خدمة الحجز الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة، ليس ذلك فقط، بل ستطرح آخر تكميلي لـ19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أولوية الحصول على الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أولوية الحصول على الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة

- تكون الأولوية للسداد بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج أو من الداخل، وذلك بشرط مرور 60 يوما على إيداعه بالبنك بالنسبة لقطع الأراضى الأكثر تميزا.

- أعلى نسبة استكمال فيما يخص قطع الأراضي «المتوسطة، المميزة».

- فى حالة التساوى يتم الاحتكام للقرعة بين المتقدمين.

محاور طرح الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة

1- إطلاق خدمة الحجز الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع مستوياتها في كل المدن الجديدة «إسكان أكثر تميزاً ــ إسكان متميز ــ إسكان متوسط»، من خلال الطرح على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

* طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.

* ستتلقى الهيئة طلبات الحجز بدءا من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين.

* يشترط أن يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، وعملة السداد.

*إرفاق «إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحددة ببيان الطرح، مصاريف دراسة الطلب».

2- طرح تكميلي لقطع أراضي سكنية صغيرة «إسكان أكثر تميزا ــ إسكان متميز - إسكان متوسط» بمدن الصعيد، بإجمالي عدد 19866 قطعة أرض، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

* ستكون الأولوية للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة أرض سكنية لهم بالطرح السابق.

* يشترط عدم سحب مقدم جدية الحجز.