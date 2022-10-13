شروط وخطوات الحجز الفوري لقطع الأراضي السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة

في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة «بمختلف مستوياتها» بجميع المدن الجديدة، وذلك للحجز الفوري من خلال الهيئة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الحجز الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بالمدن الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط الحجز الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بالمدن الجديدة

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل شروط الحجز الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بالمدن الجديدة، في:

1- عدم حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر، على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

2- يسمح بتخصيص 3 قطع أراض «كحد أقصى» للمتقدم «الزوج/ الزوجة»، وذلك لقطع الأراضي الأكثر تميزا.

3- يسمح بالتخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وذلك بقطع الأراضي الأكثر تميزاً.

خطوات الحجز الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بالمدن الجديدة

1- سيجرى طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى كراسة الحجز.

2- ستتلقى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طلبات الحجز بدءا من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين.

3- يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط.

4- يشترط إرفاق عددا من الأوراق المطلوبة، التي تشمل: «إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحدد ببيان الطرح، ومظروف مالي مغلق يتضمن عملة السداد في حالة قطع الأراضي الأكثر تميزا، ونسبة الاستكمال خلال شهر من الإخطار بالتخصيص لقطع الأراضي المتوسطة والمميزة».

5- ستدرس الهيئة وتحدد الطلبات المطابقة للشروط على كل قطعة أرض.

6- تخصيص قطع الأراضي للمتقدمين، قبيل الطرح التالي لقطع الأراضي.

7- سيتم تخصيص قطع الأراضي المطروحة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.