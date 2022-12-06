جمهورية الجبل الأسود تتبرع بـ11% من ميزانيتها العسكرية لدعم أوكرانيا

أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن جمهورية الجبل الأسود «مونتينيجرو»، ستقدم إلى أوكرانيا مساعدة أمنية بقيمة 11% من ميزانيتها العسكرية؛ لردع التدخل الروسي.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنّ رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وقع مع رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش، على الإعلان المشترك بشأن التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا أمس وبموجبه تقدم مونتينيجرو 11% من ميزانيتها العسكرية لدعم أوكرانيا.

وذكر بيان رسمي صادر عن حكومة الجبل الأسود بمناسبة التوقيع على الإعلان المشترك :" تُظهر حكومة الجبل الأسود تصميمًا واضحًا على دعم الدفاع عن الأوكرانيين جنبًا إلى جنب مع حلفائها، من خلال التبرع بنسبة 11% من الأموال من الميزانية العسكرية واستقبال آلاف اللاجئين".

زيلينسكي وقع مع رئيس وزراء الجبل الأسود على الإعلان المشترك لدعم أوكرانيا

تجدر الإشارة إلى أن التوقيع على الوثيقة هو تأكيد آخر على دعم الجبل الأسود لأوكرانيا في جهودها لتصبح عضوًا كامل العضوية في المجتمع الأوروبي الأطلسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.