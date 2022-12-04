أبرز أحداث روسيا وأوكرانيا: «كييف» ترفع علم بلادها على الضفة اليسرى لـ«خيرسون»

شهدت الأزمة الروسية الأوكرانية، العديد من التطورات والأحداث خلال الساعات القليلة السابقة، أبرزها رفع جنود أوكرانيا علم بلادهم على رافعة ميناء نهر دنيبرو على الضفة اليسرى لمنطقة «خيرسون»، التي ضمتها روسيا في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكان المتحدث باسم إدارة منطقة «زابوريجيا»، فولوديمير روجوف، أشار في وقت سابق عبر «تليجرام»، إلى دوي انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا.

كما تعرض مقاتل أجنبي بأوكرانيا، ويدعى تشامبليس جونسون أمريكي الجنسية، لجروح خطيرة وفقدانه ذراعه خلال اشتباكات مع الجيش الروسي في «خاركيف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ورجحت وسائل إعلام، توجه قافلة شاحنات بلوحات بلغارية وبولندية برفقة سيارة شرطة يونانية، محملة بكميات كبيرة من الذخيرة من مخازن لحلف شمال الأطلسي «الناتو» قرب مدينة رودياني اليونانية، اتجاهها إلى أوكرانيا، وهو ما أكدتالشرطة اليونانية، وفي وقت سابق، توجهت نحو 25 شاحنة إلى مستودعات فارغة وعادت محملة بالذخيرة.

«الدوما»: استخدام الغرب للأقمار الاصطناعية لنقل البيانات إلى أوكرانيا ينتهك اتفاقيات

من جانبه، قال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، عبر «تليجرام»، إنّ استخدام الدول الغربية لأقمار اصطناعية بهدف نقل البيانات إلى القوات الأوكرانية ينتهك الاتفاقيات الدولية حول سلمية الفضاء، لافتًا إلى أن ضلوع الغرب في الأزمة الأوكرانية، قد يؤدي إلى انتقال المواجهة العسكرية إلى الفضاء.

وفي الولايات المتحدة، توقعت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، استمرار تراجع وتيرة القتال في أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، فيما تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، التركيزعلى منع تزويد طهران وموسكو بالأسلحة، عوضا عن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وأشار مبعوث «واشنطن» الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، لوكالة «بلومبرج»، إلى عدم اهتمام إيران ليست بالاتفاق النووي.

وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، قال في وقت سابق، إنه ليس لدى بلادها أي دليل على امتلاك «طهران» أسلحة نووية، مضيفة أن واشنطن ترى اتخاذ السلطات في إيران خطوات في الاتجاه.

وفي إطار استعدادات حلف شمال الأطلسي «الناتو» للحرب الإلكترونية، اجتمع 150 خبيرًا في الأمن السيبراني من دول التكتل العسكري في «تالين» عاصمة إستونيا، وشارك أكثر من 1000 متخصص في مجال الإنترنت من أعضاء التكتل وحلفائه في تدريب، لاختبار وتعزيز الدفاعات الإلكترونية للحلف، وفقا لما ذكره موقع «بوليتيكو» الأمريكي.

خبير ألمانيا: استنفاد المستودعات في جميع أنحاء أوروبا بسبب أوكرانيا

بدوره، قال خبير ألماني يُدعى أوليفر مودي، إنّ الأزمة الأوكرانية، استنفذت المستودعات في جميع أنحاء أوروبا، مضيفا لـ«راديو تايمز»، أن مخزونات الجيش الألماني من الذخائر نفدت بعد ضخها لـ«كييف»، مشيًرا إلى أشار حاجة ألمانيا لـ20 مليار يورو لتعويض الفاقد.