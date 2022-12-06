عاجل.. روسيا تنشر أنظمة دفاعية صاروخية في جزيرة الكوريل قرب اليابان

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن أنّها نشرت أنظمة صواريخ دفاع ساحلية متحركة في جزيرة كوريل الشمالية، وهي جزء من سلسلة جزر ذات موقع استراتيجي، تمتد بين اليابان وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وتطالب اليابان بجزر كوريل الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا، والتي تسميها طوكيو «الأراضي الشمالية»، وهو خلاف إقليمي يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، حين استولت القوات السوفيتية عليها من اليابان.

اليابان تطالب بجزر كوريل

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنّ أنظمة باستيون الروسية التي تمتلك صواريخ يصل مداها إلى 310 أميال، انتشرت في جزيرة باراموشير، متابعة أنّ جنود السواحل في أسطول المحيط الهادئ سيراقبون على مدار الساعة للسيطرة على منطقة المياه المجاورة ومناطق المضيق.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم، إنّ الحكومة ستراقب عن كثب النشاط العسكري الروسي في مناطق الشرق الأقصى، بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي مارس الماضي، وإثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، علّقت روسيا محادثات السلام مع اليابان بسبب العقوبات التي فرضتها طوكيو على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

روسيا علقت محادثات السلام مع اليابان

وألغت روسيا اتفاقا لسفر اليابانيين دون تأشيرة إلى جزر الكوريل، وألقت باللوم على طوكيو، مشيرة إلى أنّ الحكومة اليابانية اختارت عمدا مسارا معاديا لروسيا بدلًا من تطوير تعاون متبادل المنفعة وعلاقات جوار.

وأجرت روسيا في مارس الماضي، مناورات عسكرية في جزر الكوريل بمشاركة أكثر من 3 آلاف جندي ومئات من القطع العسكرية في مارس الماضي.