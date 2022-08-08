زلزالان يضربان جزر الكوريل وبابوا غينيا الجديدة

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث طبيعية، كان من أبرزها زلزلان ضربا «جزر الكوريل» و«بابوا غينيا الجديدة»، دون أن يسفرا عن وقوع أضرار، فيما شهدت المملكة العربية السعودية، تساقطا للأمطار على منطقة تبوك.

زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جزيرة «شيكوتان» التابعة لـ«الكوريل»

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، بالقرب من جزيرة «شيكوتان» التابعة لـ جزر الكوريل المتنازع عليها بين اليابان وروسيا.

وقالت رئيسة محطة «يوجنو ساخالينسك» لمراقبة الزلازل، يلينا سيمينوفا، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 117 كيلومترا شرق بلدة مالوكوريلسكويه على جزيرة شيكوتان وعلى عمق 25 كيلومترا، مضيفة إن لقاطنين بالمنطقة أحسوا بالهزة الأرضية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة بالقرب من جزر الكوريل، شمال اليابان، فيما لم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات. وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 312 كيلومترا شرق شمال شرقي «كوشيرو»، كما وقع الزلزال على عمق نحو 30 كيلو متر.

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال بابوا غينيا الجديدة

وأمس الأحد، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، السواحل الشمالية لـ بابوا غينيا الجديدة، وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 126 كيلو متر، من منطقة «مادانج» الواقعة على الساحل الشمالي للبلاد، وعلى عمق 228.8 كيلو متر.

وأشارت المسح الجيولوجي، إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته صحيفة «الرياض» السعودية.

تحذيرات بشأن هطول أمطار في معظم أنحاء عاصمة كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، أصدرت السلطات تحذيرات بشأن هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء العاصمة «سول»، والأجزاء الشمالية من مقاطعة «جانج وون»، فيما توقعت «وكالة الأرصاد الجوية»، وصول هطول الأمطار في منطقة العاصمة وأجزاء من «جانج وون» والجزر الحدودية في البحر الأصفر حتى، غدا الثلاثاء إلى 200 ملم، كما توقعت الوكالة الكورية، أن تشهد بعض المناطق أكثر من 300 ملم من الأمطار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي السعودية، نبه «المركز الوطني للأرصاد»، اليوم الاثنين، من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة «المدينة المنورة» ومحافظات الحناكية والصويدرة والفريش، مشيرا إلى استمرار الحالة حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي «08:00 مساءا بتوقيت القاهرة».

وأمس الأحد، نبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، مشيرا إلى أن الحالة شملت: «البدع-الوجه-أملج-ضباء-نيوم».

وهطلت أمطار متوسطة على محافظة تيماء بـ«منطقة تبوك» الواقعة شمال غربي المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد، شملت: «مديسيس-أبيط»، كما هطلت، مساء أمس الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركزي القليبة، والمعظم، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».