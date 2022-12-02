زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل بالقرب من روسيا واليابان

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، بالقرب من «جزيرة أونيكوتان» التابعة لـ«جزر الكوريل» المتنازع عليها بين روسيا واليابان، فيما لم ترد معلومات عن شعور السكان في المناطق المجاورة بالزلزال.

الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترا

وقالت رئيسة مركز «رصد الزلازل» في «يوجنو سخالينسك»، يلينا سيمينوفا، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن الهزة الأرضية تم تسجيلها عند الساعة 11:29 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، 3:29 بتوقيت موسكو «02:29 بتوقيت القاهرة».

وأضافت سيمينوفا، أن الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترا وعلى بعد 98 كيلومتر شرق جزيرة أونيكوتان غير المأهولة.

وفي 27 نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، منطقة جزر «الكوريل»، وقالت «هيئة الجيوفيزيائية» التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في بيان، إن مركز الزلزال وقع على بعد 144 كيلومترا عن مدينة «سيفيرو كوريلسك»، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء.

وقال فرع «المركز الجيوفيزيائي» في «كامتشاتكا»، إن مركز الزلزال وقع على عمق 73 كيلومترا، فيما لم تسجل السلطات خسائر بشرية أو مادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

هزات أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب منطقة واقعة قرب «الكوريل»

وفي 6 من الشهر ذاته، ضربت هزات أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الواقعة قرب «جزر الكوريل»، وأوضحت يلينا سيمينوفا،أن مركز الزلزال يقع على بعد 69 كيلومترا جنوب قرية «مالوكوريلسكوي» في «جزيرة شيكوتان».

وأشارت رئيسة مركز «رصد الزلازل»، إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 45 كيلومترا، وأضافت سيمينوفا، أن سكان منطقة «يوجنو كوريل» شعروا بهزات تصل قوتها إلى 3-4 درجات على مقياس ريختر.