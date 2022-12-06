بطل العرب في المصارعة الرومانية: تغلبت على حامل اللقب وحصدت الذهبية لمصر

قال البطل فارس محمد غالي، الفائز بالبطولة العربية للمصارعة الرومانية، بوزن 82 كجم التي أقيمت بقرية مبارك الأوليمبية بالإسكندرية، إن واجه حامل اللقب بمنافسات وزنه، وهو بطل الأردن واستطاع التغلب عليه واقتنصا اللقب منه، مؤكدًا أن المنافسات كانت صعبة للغاية بمشاركة 6 منتخبات، خصوصا وأنها السنة الأولى له التي يلعب منافسات الكبار بعد أن تم تصعيده من منافسات الشباب.

اختيار فارس كلاعب ضمن مواهب المشروع القومي للموهبة

وأضاف البطل فارس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر والإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنه في شهر أغسطس حصل على المركز الخامس ببطولة العالم للمصارعة الرومانية التي أقيمت في بلغاريا، وهذا المركز يتم تحقيقه لأول بالنسبة لأبطال محافظته بكفر الشيخ، موضحا أنه تم اختياره كلاعب ضمن مواهب المشروع القومي للموهبة منذ فترة قريبة، ولكنه يمارس لعبة المصارعة منذ أن كان لديه 6 سنوات وحتى الآن، والمشروع القومي يرعاه رعاية شاملة الآن وفرق كثيرا بمسيرته الرياضية كثيرا.

البطل فارس: استعد الآن لبطولة العالم المقبلة

وأشار إلى أنه يستعد الآن لبطولة العالم المقبلة بكل قوة الآن، ويأمل أن يرفع علم مصر بالمحافل الدولية وحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.