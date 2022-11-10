فارس غالي الحاصل على لقب بطل العرب في المصارعة الرومانية: إهداء لأسرتي

حصل المصارع فارس محمد غالي، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، على لقب بطل العرب في البطولة العربية للمصارعة الرومانية التي أُقيمت بقرية مبارك الأوليمبية بالإسكندرية، في المصارعة الرومانية وزن 82 ك خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أعرب فارس غالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادته البالغة بحصوله على لقب بطل العرب في البطولة العربية للمصارعة والتي أُقيمت بقرية مبارك الأوليمبية بالإسكندرية، مشيراً إلى أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للموسم الجديد والذي يبدأ ببطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية.

وذكر «غالي»، أنه يُهدي فوزه بالبطولة إلى والده محمد غالي، وأسرته، وإلى مدربيه في مركز شباب بيلا، وهم ياسر عبد الرحمن صقر، ومحمد غالي، وأبو غنام حسن الرحماني، وأدهم نور الدين، الذين ساعدوه ووقفوا بجانبه حتى حقق الكثير من المراكز في جميع البطولات المحلية والعالمية.

محافظ كفر الشيخ يهنئ فارس محمد غالي

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب فارس محمد غالي، مؤكداً أنه سيتم تكريمه في ديوان عام المحافظة.

كما قدم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التهنئة اللاعب على تتويجه بطلاً للعرب، موضحاً أن «فارس غالي»، هو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمركز بيلا، مرحلة الصفوة بمحافظة كفر الشيخ، ولاعب المنتخب القومي، مشيداً بدور المشروع القومي للموهبة والبطل بالمحافظة في رعاية ودعم اللاعبين في كافة اللعبات، الأمر الذي يُحقق النتائج المتميزة.

وأشاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالمستوي الكبير الذي ظهر به لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمركز بيلا، وتتويجه بلقب بطولة العرب للمصارعة الرومانية بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 6 منتخبات، مشيراً إلى أن التتويج بهذه البطولة تحقق عن جدارة واستحقاق بعد المستويات التي قدمها «غالي» خلال عُمر المنافسة.

الخامس في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

كان اللاعب فارس محمد غالي، قد حصل على المركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب في بلغاريا، التي أُقيمت خلال الفترة من 13 حتى 22 أغسطس الجاري، وسبق أن تم تكريمه من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.