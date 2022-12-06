«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية في شوارع القاهرة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة، حيث يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية مستمرة حتى ميدان العباسية، الذي يشهد كثافات نسبية بسيطة، وفي تقاطع شارع صلاح سالم، توجد هناك كثافات بسيطة وليست مؤثرة على حركة المرور، وفي كوبري الجلاء، توجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة وعند كوبري المطار.

كثافات مرورية في شارع شبرا

وأوضح التقرير، أنّ هناك كثافات نسبية غير مؤثرة تبدأ في الاختفاء أثناء الدخول إلى طريق المطار، وفي شارع شبرا، توجد كثافات مرورية، وعند الوصول إلى كوبري أبو وافية، توجد كثافات مرورية تبدأ في الظهور بشكل كبير، أثناء النزول من الكوبري خلال الاتجاه لشارع منشية الجمل وسكة الوايلي.

سيولة مرورية نسبية في حي باب الشعرية

وتابع التقرير، أنّ شارع سكة الوايلي في حي حدائق القبة، يشهد كثافات مرورية كبيرة، تزيد بشكل ملحوظ أثناء الصعود إلى كوبري القبة، وبعد نزلة الكوبري تقل الكثافات تدريجي حتى تختفي تماما، وفي حي باب الشعرية، توجد سيولة مرورية نسبية، وفي شارع الجيش وتحديدا شارع البنهاوي، تظهر في أوله كثافات نسبية بسيطة، وفي شارع الدراسة توجد سيولة مرورية مستمرة حتى آخر الطريق.

تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري للقادم من طريق الواحات

واستعرض البرنامج الحالة المرورية في بعض شوارع محافظة الجيزة، حيث جرى إغلاق طريق الدائري للقادم من أكتوبر كليا، وفي منطقة القوس الغربي بالمريوطية، تم الغلق مع مطلع الدائري عن طريق الإسكندرية الصحراوي، للقادم من الإسكندرية في اتجاه الرماية، ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري، بحيث يتم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري للقادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق إسكندرية الصحراوي للنزول في نفق حازم حسن، ومنه إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، ويمكن استخدام محور 26 يوليو أو محور روض الفرج أو الطريق السياحي، وهذه طرق بديلة عن طريق الدائري.

غلق ميدان سفنكس

وأوضح التقرير، أنّ القادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق الإسكندرية الصحراوي، يتم تحويله بالكامل إلى مطلع الطريق الدائري من حازم حسن باتجاه طريق الواحات، وهذه التحويلات أدت إلى كثافات مرورية إضافية على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر، كما جرى غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي.

وأجرت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بعض التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات، ما أثر على شارع جامعة الدول العربية وتسبب في بعض الكثافات المرورية هناك، وبالنسبة للمحور المتجه لأكتوبر فإنّ هناك سيولة مرورية كبيرة.