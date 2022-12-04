تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

تقدم وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة بطريقة سهلة، ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا للمواطنين من خلال موقع وزارة الداخلية وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف بالمصالح الحكومية، إذ يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من المنزل.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، إذ تكون تلك الخطوات عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg/home/contact.

وبعد الدخول على موقع وزارة الداخلية يجرى تسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك على الموقع يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

وبعد تسجيل الدخول، تضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط الأعلى بالموقع، وفي خانة المرور الضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

إدخال بيانات الرخصة

وتأتى بعد ذلك خطوة إدخال البيانات الخاصة بالرخصة، إذ يتمّ إدخال نوع الرخصة وبعض البيانات من بينها رقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص، وبعد ذلك ستظهر لك المخالفات المرورية.